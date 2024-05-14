Заявление МЧС о пожаре в центре Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в цветочном магазине на проспекте Азадлыг в Баку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на участке общей площадью 1450 кв.м из смежных домов и объектов огонь уничтожил цветочный магазин на площади 590 кв.м и магазин одежды на площади 50 кв.м; на крыше двухэтажного ресторана общей площадью 240 кв.м сгорели тент площадью 30 кв.м, смежное помещение площадью 5 кв.м с установленным внутри водонагревателем и две башни-передатчика.

Прилегающие дома, многоэтажное жилое здание и другие объекты были защищены от огня.

В мероприятиях по тушению огня были задействованы 25 единиц техники и 124 человека живой силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.