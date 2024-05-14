Беспилотники атаковали российские регионы и Крым

В ночь на 16 мая над территорией четырех российских регионов были сбиты беспилотники, реактивные снаряды и ракеты. Кроме того, дроны и ракеты атаковали Крым, заявили в Минобороны России.

Над Белгородской областью были сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотник, утверждают в российском оборонном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около полуночи сообщил, что город Шебекино был обстрелян из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, пострадали два человека. Повреждены восемь частных жилых домов и несколько автомобилей.

Еще шесть беспилотников атаковали Крым. Как заявляет Минобороны России, четыре из них были уничтожены, два перехвачены. Также накануне вечером над полуостровом были сбиты пять запущенных со стороны Украины ракет ATACMS, утверждает ведомство.

Кроме того, как заявили в Минобороны России, два беспилотника были сбиты над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.