Шойгу назвал свою «главную задачу»

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу рассказал о своих задачах в новой должности.

«Коммерсант» передает, что Шойгу назвал среди них обеспечение производства боеприпасов и военной техники, но указал, что «спецоперация» (так в России называют войну против Украины – ред.) остается его «главной задачей».

«Из них сложно выделить какую-то, но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция»,— ответил Шойгу.

Он отметил, что сейчас на фронте на всех направлениях идет наступление и «идет довольно неплохо», и выразил надежду, что наступление продолжится, так как для этого созданы резервы людей, техники и боеприпасов.