Израильские военные убили своих же

Пять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли из-за «дружественного огня» в секторе Газа в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Согласно информации ЦАХАЛ, военные были убиты в среду в результате инцидента с «дружественным огнем».

Израильские СМИ пишут, что танки, прикрывавшие позиции в районе Джебалии, по ошибке открыли огонь из орудий по зданию, в котором находились военнослужащие ЦАХАЛ. В результате трагического инцидента восемь солдат также получили ранения, трое из них доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Остальные ранены легко или находятся в состоянии средней тяжести.

По данным армейской пресс-службы, в ходе наземного наступления Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которое началось в конце октября 2023 года, уже по меньшей мере 49 солдат были убиты дружественным огнем и в результате других несчастных случаев. С учетом последних данных общее число павших израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 626.