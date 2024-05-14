Леонид Швец, автор haqqin.az 10:19

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо – событие из ряда вон выходящее даже по меркам последнего времени, словно приучившего всех, что может быть всякое: от глобальной эпидемии до войны, а та, в свою очередь, запросто может перерасти в ядерную. Выстрелы посреди бела дня в руководителя государства, да еще европейского, где привыкли к высокой степени безопасности, да еще одного из самых спокойных государств из европейских – Словакии, да еще в исполнении немолодого человека одной из самых спокойных профессий – писателя, все это выходит за все мыслимые пределы.

71-летний Юрай Чинтули является активистом не какой-то радикальной партии, а вполне себе благообразной «Прогрессивной Словакии». Какие мотивы и эмоции сподвигли его пойти на преступление, нам, наверное, позже расскажут, но уже очевидно, что покушавшегося какой-то черт попутал, а не иностранные спецслужбы или внутренние заговорщики. Такой черт – это общая очень нервная ситуация в Европе, которая неожиданно для себя столкнулась с вызовами своей безопасности, о существовании которых давно позабыла. Война и вообще какие-то силовые методы решения вопросов, казалось, навсегда покинули старый континент. В этом, собственно, была и суть большого европейского проекта после Второй мировой войны: здесь все проблемы решаются в дискуссиях и без насилия, при этом безопасность каждой страны гарантируется общими силами плюс, разумеется, Соединенными Штатами. Оказаться в таком престижном клубе – значит, снять с себя головную боль по ключевым проблемам и зажить безмятежной сытой жизнью. Но у Владимира Путина на его поздних президентских сроках вдруг зачесалась геополитика, и вдруг участникам европейского сообщества стало ясно, что никакой автоматической гарантии безопасности не существует, она требует больших вложений внимания, сил и ресурсов.

Непривычная ситуация вызывает серьезные переживания и споры, тот же раненый премьер Фицо является сторонником минимального участия Словакии в европейских усилиях по поддержке Украины. Маргарита Симоньян тут же поспешила написать, что глава словацкого правительства стал жертвой «украинских нацистов»: «Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч.Т.Д. (что и требовалось доказать)». Украинский неонацист из Юрая Чинтули так себе, но Марго свою работу делает: Европу кремлевские пропагандисты усердно стращают уже не один год. Кстати, совсем недавно, несколько недель назад, в Чехии был сделан информационный вброс на тему покушения на словацкого политика. 23 апреля Чешское агентство новостей (ČTK) сообщило, что хакеры разместили на страницах новостного сайта две выдуманные истории, пытаясь выдать их за материалы агентства. В них от имени министра иностранных дел Чехии Яна Липавски говорилось, что BIS, чешская секретная служба, предотвратила попытку покушения на новоизбранного словацкого президента Петра Пеллигрини. Якобы покушение было задумано гражданами Украины, включая поверенного в делах Украины в Чехии Виталия Усатого. Сообщения были размещены на чешском и английском языках. ČTK заявило, что его журналисты такие материалы не готовили и на сайте не размещали. Вот теперь делом о кибервзломе действительно занялись специалисты из BIS.