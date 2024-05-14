О перевозках от Китая до Азербайджана

Организация тюркских государств оказывает необходимую поддержку для укрепления экономических связей стран, охватывающих Срединный коридор, и более активного функционирования данного маршрута. Об этом рассказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев во время встречи с главой азербайджанской компании Union Logistics Ровшаном Мехтиевым.

На встрече было обсуждено новое направление маршрута перевозок, осуществляемых компанией. Ровшан Мехтиев проинформировал о возобновлении активности перевозок на участке от Китая до Азербайджана в соответствии с историческим маршрутом Шелкового пути, так называемым Срединным коридором.

Он отметил, что новая маршрутная линия охватывает Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, порт Туркменбаши и Алятский морской торговый порт. В будущем планируется продлить этот маршрут через Турцию до Европы.