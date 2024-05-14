Пакет срочной военной помощи Украине от США

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Как сообщают украинские СМИ, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила она.

Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако, по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

По словам спикера, россияне предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там.

"Россия делает это для того, чтобы создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы. И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", – отметила Жан-Пьер.