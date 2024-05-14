Президенту Сербии угрожают обновлено 11:17
Вскоре после появления новости о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо в соцсетях начали возникать угрозы и предположения, что Александар Вучич может быть следующим.
В Сербии объявили о взятии под стражу человека, который мог представлять угрозу для безопасности президента Александара Вучича, об этом заявил вице-премьер-министр внутренних дел Ивица Дачич.
"Из-за угрозы для безопасности президента республики был задержан Д. М. из Сомбора, его распорядились оставить под стражей в течение 48 часов", – сообщил министр.
*10:48
В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту страны Александару Вучичу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.