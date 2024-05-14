Руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ Полина Черникова: «Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни»

Азербайджан выделяется среди стран Центральной Азии по уровню жизни и обладает наиболее динамично развивающимся цифровым рынком в этом регионе, заявила руководитель направления Android-партнерства Google по СНГ Полина Черникова.

В своем интервью в рамках мероприятия GSMA M360 Eurasia она подчеркнула, что азербайджанские потребители проявляют значительный интерес к инновациям и цифровым продуктам.

П.Черникова также отметила значимость выбора Азербайджана в качестве места проведения конференции M360, организованной Ассоциацией GSM, подчеркивая успешное взаимодействие с операторами связи в цифровизации. «Прошлогодняя конференция в Баку оставила у меня чрезвычайно приятные впечатления. Сразу после мероприятия я обратилась к организаторам и выразила свою заинтересованность в участии на конференции и в следующем году», - добавила госпожа Черникова.

Отметим, что в этом году представительница компании Google участвовала в панельной сессии, посвященной роли генеративного искусственного интеллекта. В своем выступлении Полина Черникова обсудила роль искусственного интеллекта как основного тренда современности и привела примеры продуктов Google на основе этой технологии, которые могут стимулировать развитие бизнеса участников конференции.