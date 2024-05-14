Более 200 человек были задержаны в ходе погромов, организованных сторонниками независимости от Франции в Новой Каледонии.

Французские власти сообщили, что отправляют в Новую Каледонию солдат "для обеспечения охраны портов и аэропортов". При этом они пообещали, что армии на улицах не будет.