Беспорядки в Новой Каледонии: сотни задержанных. Макрон собирает заседание обновлено 12:09
Более 200 человек были задержаны в ходе погромов, организованных сторонниками независимости от Франции в Новой Каледонии.
Французские власти сообщили, что отправляют в Новую Каледонию солдат "для обеспечения охраны портов и аэропортов". При этом они пообещали, что армии на улицах не будет.
* * * 11:26
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня проведет новое заседание Совета национальной обороны и безопасности из-за ситуации с беспорядками в Новой Каледонии. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон также предложил избранным представителям Новой Каледонии провести "обмен мнениями в режиме видеоконференции" в четверг по завершении этой встречи.
С понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права – она позволит голосовать на местных выборах жителям, прожившим на территории 10 лет.
В столкновениях по меньшей мере три человека были убиты и еще четверо, в том числе жандармы, получили серьезные ранения. Всего же количество раненых превышает 300.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.