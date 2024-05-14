Пашинян назвал «большой удачей» подписание с Баку документа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал большой удачей подписание протокола между Баку и Ереваном о делимитации участка границы.

«Считаю большой удачей подписание протокола комиссиями Армении и Азербайджана. Впервые у нас есть граница, которая делимитирована. Это краеугольный камень нашего суверенитета, уровень безопасности повысится», - заявил Пашинян на заседании правительства, отметив важность того, что делимитация проходит в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года.

«Этим существенно снижается вероятность эскалации и военных конфликтов», - сообщил Пашинян.

По его словам, «впервые в истории независимости у Армении есть официально делимитированная граница, что существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только на этом участке, но и по всему периметру армяно-азербайджанской границы».

Пашинян поблагодарил комиссию правительства Армении под руководством вице-премьера Мгера Григоряна и другие компетентные структуры за этот процесс.