Переговоры тет-а-тет Ильхама Алиева и Александра Лукашенко фото
В четверг, 16 мая, состоялась церемония официальной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Беларуси был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Александра Лукашенко.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Беларуси. Прозвучали государственные гимны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. Делегация Азербайджана была представлена президенту Беларуси, делегация Беларуси - президенту Азербайджана.
После началась встреча Ильхама Алиева и Александра Лукашенко один на один.