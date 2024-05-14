Участники акции протеста, которые выступают против делимитации границ с Азербайджаном, собрались у здания правительства Армении в Ереване, где проходит заседание Кабмина.

Согласно сообщению армянских СМИ, полицейские с щитами практически окружили здание правительства. Спустя некоторое время полиция начала задержания протестующих. Представитель партии дашнаков Гарник Даниелян пытался узнать причину задержания у главы патрульной службы МВД Армении Артура Худиняна, на что тот отвечал, что об этом сообщит пресс-служба полиции.

Один из командиров подразделений полицейских войск Айказ Джомардян во время словесной перепалки сказал: «Угомоните ваш народ», что вызвало реакцию среди протестующих.

Троих граждан служащие полиции подвергли приводу, сообщили в пресс-службе МВД.