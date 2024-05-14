Если отзывают посла, иллюзии не развеиваются кипящий котел
В Каире рассматривают вариант понижения уровня дипломатических связей с Израилем. Иными словами, отозвать посла из Тель-Авива.
Опыт отзыва своего посла из Израиля у египтян имеется, и немалый - такое уже было в 1982 году после событий в лагерях Сабра и Шатила, в ходе второй интифады, а также после арабской весны. Теперь в Каире подумывают применить его еще раз.
Причина укладывается в одно слово – Рафах. Точнее, КПП «Рафах» – основная точка поставок в Газу гуманитарной помощи сектору с территории Египта. С тех пор как израильские войска вошли в восточную часть Рафаха, этот КПП остается закрытым, а близлежащий КПП Керем Шалом, или Карм Абу Салем, как его еще называют, не приспособлен к пропуску колонн с гуманитарными грузами.
Каир возмущает даже не то, что израильтяне уведомили их о планах взять КПП буквально за несколько часов до того, как это произошло, а то, что тем самым они ликвидировали их рычаг влияния на ХАМАС. Поскольку до этого они активно использовали принцип «приоткрыть» границу или, наоборот, «подзакрыть» ее в своем диалоге с этой группировкой.
Более того, израильтяне сейчас предлагают египтянам разделить с ними ответственность, и возобновить пропуск гуманитарных грузов, но уже с участием ЦАХАЛ. Как написал в Тwitter министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, «ключ к предотвращению гуманитарного кризиса в Газе сейчас находится в руках наших египетских друзей».
На что тут же последовал возмущенный ответ его египетского коллеги Самеха Шухри: «Израиль несет полную ответственность за гуманитарную катастрофу, с которой в настоящее время сталкиваются палестинцы в секторе Газа». А официальные лица Каира дали понять, что «до тех пор, пока израильские силы остаются на КПП «Рафах», Египет не отправит туда ни одного грузовика». Иными словами, позиция такова: «ребята, это исключительно ваша проблема – вы ее как-нибудь сами решайте, а нас в это не впутывайте».
Экс-депутат египетского парламента Мохаммед Анвар Садат, кстати, племянник того самого Анвара Садата, президента Египта, подписавшего в 1978 году «Кэмп-Дэвид», предварительное соглашение о мире между Израилем и Египтом, говорит, что нынешние разногласия являются худшим кризисом в отношениях между Израилем и Египтом со времен мирного договора 1979 года, заключенного год спустя после Camp David Accords.
Вопрос в том, чем этот кризис закончится. И не станет ли он концом мирных, хотя и сложных египетско-израильских отношений? С высокой долей вероятности – нет. В Каире прямо говорят, что в настоящее время у Египта нет планов приостанавливать связи или отказываться от Кэмп-Дэвидских соглашений. Максимум, что может произойти – отзовут на время посла. Чтобы потом, когда все уже поутихнет, вернуть его обратно.
И хотя большинство египтян недовольно связями с Израилем, на экономических отношениях это никак не сказывается. Товарооборот растет, большая часть израильского экспорта в Египет приходится на текстильный сектор, а остальная часть - на такие области, как химикаты, резина, пластмассы и другие материалы. И большая часть этих фирм-экспортеров связана с армией, которая в Египте «наше все», как скажет, так и будет.
А в начале 2020 года Израиль начал экспортировать природный газ в Египет, что стало историческим моментом для обеих стран. Американская компания Noble и израильская Delek, консорциум, возглавляющий разработку месторождения «Левиафан» и меньшего месторождения «Тамар», в 2019 году заключили 10-летнюю сделку на сумму 15 миллиардов долларов с египетской компанией Dolphinus, опять же принадлежащей египетской армии, на поставку 64 миллиардов кубометров природного газа.
Экономика, приносящая прибыль настоящим хозяевам Египта, – вот то главное, что определяет египетско-израильские отношения. А место каких-то там палестинцев однозначно на обочине этого «праздника жизни». И иллюзий на этот счет не должно быть ни у кого.