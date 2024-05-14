Опыт отзыва своего посла из Израиля у египтян имеется, и немалый - такое уже было в 1982 году после событий в лагерях Сабра и Шатила, в ходе второй интифады, а также после арабской весны. Теперь в Каире подумывают применить его еще раз.

Причина укладывается в одно слово – Рафах. Точнее, КПП «Рафах» – основная точка поставок в Газу гуманитарной помощи сектору с территории Египта. С тех пор как израильские войска вошли в восточную часть Рафаха, этот КПП остается закрытым, а близлежащий КПП Керем Шалом, или Карм Абу Салем, как его еще называют, не приспособлен к пропуску колонн с гуманитарными грузами.

Каир возмущает даже не то, что израильтяне уведомили их о планах взять КПП буквально за несколько часов до того, как это произошло, а то, что тем самым они ликвидировали их рычаг влияния на ХАМАС. Поскольку до этого они активно использовали принцип «приоткрыть» границу или, наоборот, «подзакрыть» ее в своем диалоге с этой группировкой.

Более того, израильтяне сейчас предлагают египтянам разделить с ними ответственность, и возобновить пропуск гуманитарных грузов, но уже с участием ЦАХАЛ. Как написал в Тwitter министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, «ключ к предотвращению гуманитарного кризиса в Газе сейчас находится в руках наших египетских друзей».

На что тут же последовал возмущенный ответ его египетского коллеги Самеха Шухри: «Израиль несет полную ответственность за гуманитарную катастрофу, с которой в настоящее время сталкиваются палестинцы в секторе Газа». А официальные лица Каира дали понять, что «до тех пор, пока израильские силы остаются на КПП «Рафах», Египет не отправит туда ни одного грузовика». Иными словами, позиция такова: «ребята, это исключительно ваша проблема – вы ее как-нибудь сами решайте, а нас в это не впутывайте».