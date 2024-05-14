Украли 25 миллионов всего за 12 секунд

В США два брата, закончившие престижный Массачусетский технологический институт (MIT), обвиняются в краже криптовалюты Ethereum на 25 млн долларов всего за 12 секунд.

24-летнему Антонио Пэр-Буэно и 28-летнему Джеймсу Пэр-Буэно инкриминируется мошенничество и отмывание денег.

Министерство юстиции США заявило, что подобное ограбление — первое в своем роде.

«Братья украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной, передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев и осуществили за считанные секунды», — сказала заместитель генерального прокурора США.