Пашинян: Погранвойска Армении уже на границе с Азербайджаном

Азербайджан склонен продолжить процесс демаркации в формате, который был применен на этот раз, заявил на заседании правительства Армении 16 мая вице-премьер Мгер Григорян.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в течение ближайших 8-10 дней необходимо заняться вопросом реализации принятых решений.

«Уже 10 дней как пограничные войска Республики Армения несут службу на участке Баганис - Воскепар. То есть с момента установки пограничных столбов были размещены пограничные войска. Сейчас изучается местность для осуществления постоянной службы. Этот процесс будет происходить и на других участках», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.