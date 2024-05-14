Евросоюз массово импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой, через Турцию, сообщает Politico.

К такому выводу пришли Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD). Также данные подтверждаются независимым отчетом Politico.

Российская нефть законно ввозится в ЕС как «смешанное» топливо, помеченное как нероссийское.

Только из трех портов за год РФ заработала таким образом до 3 млрд евро.

Также активно импортирует российскую нефть Греция, которая заверяла, что исполняет санкции и не принимает грузы с российской маркировкой. Вероятно, маркировка просто меняется.