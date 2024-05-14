В Минздраве состоялась встреча с послом Кубы

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что продуктивные отношения между Азербайджаном и Кубой успешно продолжаются как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Теймур Мусаев отметил исключительную роль глав государств в развитии дружеских связей между нашими народами.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном.

По словам министра, азербайджано-кубинское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым. Отметив, что система национального здравоохранения Кубы признана одной из лучших в мире, Теймур Мусаев напомнил о визите делегации Министерства здравоохранения в дружественную страну в ноябре прошлого года и встрече с премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом: «В рамках визита проведен ряд важных и продуктивных встреч. Делегация посетила ведущие медицинские и фармацевтические учреждения Республики Куба и ознакомилась с их деятельностью. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством общественного здравоохранения Республики Куба. Документ сыграет важную роль в укреплении двусторонних отношений в сфере развития здравоохранения и поспособствует развитию медицинской науки».

В свою очередь, Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон подчеркнул, что Куба уделяет особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном: «Между Азербайджаном и Кубой существуют тесные связи во многих сферах. Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, и за этот период сотрудничество между Кубой и Азербайджаном развивается по нарастающей».

Кубинский посол также отметил важность продуктивного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.