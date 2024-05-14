Пережившего покушение Фицо ждет новая операция

По его данным, стрелявшему в главу правительства грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в совершении покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал ТА3.

В свою очередь, телеканал Noviny проинформировал, что полиция обвинила Цинтулу в попытке умышленного убийства из мести. Представители словацких властей сообщили, что покушение было совершено по политическим мотивам.

СМИ пишут, что Роберт Фицо спрогнозировал подобное развитие событий месяцем ранее. В апреле в видеообращении к согражданам на своей странице в Facebook он допустил риск покушения на одного из ведущих словацких политиков из партий правительственной коалиции республики.

Комментирующие произошедшее эксперты говорят о фиаско охраны премьера Словакии. Они считают, что политик мог бы остаться невредимым или получить лишь одно ранение, а не несколько, если бы охранники действовали профессионально. Было несколько выстрелов, и уже после первого они должны были защитить Фицо своими телами.

«Это провал», - прокомментировал действия охранников бывший глава полиции Словакии Штефан Гамран, отметив, что охранники в чрезвычайной ситуации растерялись и не действовали согласно требованиям, предъявляемым к службе охраны государственных деятелей.

Словацкие СМИ также пишут, что премьера Словакии ожидает новая хирургическая операция. Согласно порталу, в ходе проведенной в среду пятичасовой операции врачам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо. Медикаменты, разжижающие кровь, могут вызвать проблемы. Премьера ожидает операция на тазобедренном суставе.