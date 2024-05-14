Азербайджан ответил французскому министру

Баку полностью опровергает заявления, сделанные министром внутренних дел Франции Жераром Дармаеном в интервью телеканалу France-2 16 мая 2024 года по поводу якобы связей между Азербайджаном и выступающими за независимость Новой Каледонии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Прежде всего, мы решительно осуждаем оскорбительные заявления французской стороны в адрес Баку и требуем прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями в «массовых убийствах армян».

Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить долгую историю совершения его страной преступлений против человечности против коренных народов и жестоких убийств миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики.

Вместо того чтобы обвинять Азербайджан в поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следует сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских регионов, которая привела к таким протестам.

Мы еще раз призываем Францию прекратить необоснованные претензии в адрес нашей страны», - говорится в заявлении МИД.