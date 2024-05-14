SINAM инициировала ежегодную конференцию Digital Transformation: Problems and Solutions DTPS-2024

Конференция будет организована одной из ведущих системных интеграторов регионов Южного Кавказа и Центральной Азии - компанией SINAM, Институтом систем управления и Институтом информационных технологий Министерства науки и образования Азербайджана.

В конференции примут участие представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Государственного агентства по обслуживанию населения и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, финансовых организаций, банков, промышленных и аграрных предприятий, банков, ряда государственных вузов, включая Национальной авиационной академии, Азербайджанской Государственной морской академии, Академии Государственного таможенного комитета и др.

Конференция будет посвящена таким темам, как «Внедрение IoT-технологий в промышленность и аграрный сектор», «Интеллектуальные системы управления в промышленности, бизнесе и сельском хозяйстве», «Умные города (деревни) и их инфраструктура (моделирование, симулироване и развитие)», «Компьютерные и информационные системы, поддерживающих анализ данных окружающей среды и принятие по ним решений». В целом на конференции ожидается более 20 выступлений по вышеуказанным темам.

На конференции выступят советник Азербайджанской национальной академии наук (НАНА), действительный член НАНА, д.т.н., профессор Тельман Алиев, заместитель директора Агентства по науке и образованию, член корреспондент НАНА, д.т.н., профессор Аминага Садигов, вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий НАНА, действительный член НАНА, д.т.н., профессор Расим Алигулиев, генеральный директор Института систем управления НАНА, действительный член НАНА, д.т.н., профессор Али Аббасов, президент компании SİNAM, д.т.н., профессор Эльчин Алиев и др.

По словам председателя оргкомитета Э.Алиева, конференция «Цифровая трансформация: проблемы и решения» (DTPS-2024) организована для обсуждения ряда актуальных вопросов и призвана внести вклад в формирование цифрового общества. Он подчеркнул, что конференция является уникальной площадкой для обсуждения проблем, связанных с цифровой трансформацией в нашей стране и путей их решения. Конференция при совместном участии бизнеса и науки позволит рассмотреть цифровизацию с разных сторон и сформировать совершенно новый опыт в результате синергетического эффекта.

«За последние годы Азербайджан стал одним из центров глобальных инициатив. Уделяя особое внимание наиболее актуальным проблемам будущего нашей планеты и человечества, Азербайджан поддерживает постоянные изменения в различных областях и активно участвует в их обсуждении. Международное мероприятие COP29, которое пройдет в Баку этой осенью, является ярким примером этого. Ориентация страны на зеленую экономику, технологии и инновационную промышленность требует единства науки и бизнеса на совершенно новом уровне. Нельзя также забывать экспортный потенциал высокотехнологичной продукции, которая в последние годы имеет стабильный спрос на зарубежных рынках. Принимая во внимание вышеуказанное, наука должна проводить исследования с потенциалом практического применения инноваций, а бизнес должен применять новые научные разработки в различных областях», – подчеркнул президент компании SINAM.

Говоря о значимости конференции, Э.Алиев выразил уверенность, что она станет традиционным форматом ежегодного мероприятия и сыграет неизменную роль в трансформации современного Азербайджана. В ближайшие годы DTPS может стать главным национальным научным мероприятием по оценке промежуточных результатов и обсуждению стратегии на следующий год в ежегодном формате с участием государственных учреждений, других научных организаций и ведущих субъектов предпринимательства.

Отметим, что еще одной уникальностью конференции является обзор сектора высоких технологий, который в независимом Азербайджане формировался как бизнес на протяжении 30 лет и имеет огромный потенциал к росту. Особой темой обсуждения также является непрерывная трансформация местного технологического бизнеса и определение стратегии развития на ближайшие годы.