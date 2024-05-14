Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:14

Эмир Кувейта шейх Мишааль ас-Сабах 10 мая издал указ о роспуске парламента и приостановлении действия некоторых статей конституции «на срок не более 4 лет» после нескольких недель политической напряженности, возникшей после очередных парламентских выборов. Спросите любого среднестатистического араба о его любимой системе правления, и он, не колеблясь, ответит, что лучше всего дела идут в арабских монархиях. А как же демократия? И вы услышите ответ: «Демократия – это, конечно, хорошо, это замечательно. Но мы к ней не приучены».

Кувейт обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. Ожидалось, что с населением около миллиона человек он будет конкурировать с Дубаем и Абу-Даби с точки зрения экономического роста и инвестиционной привлекательности. Ничего этого не произошло, и страна, благополучно пережившая арабскую весну, погружается в экономический кризис. «Вместо того чтобы стать местом для практики истинной здоровой демократии, парламент стал ареной всего незнакомого, несправедливого, нежелательного или неприемлемого. У нас не осталось другого выбора, кроме как принять это трудное решение, чтобы спасти страну и защитить ее высшие национальные интересы и ресурсы нации», - заявил эмир Кувейта. – «Я не допущу... чтобы демократию использовали для разрушения государства». Тем самым де-факто объявив временное прекращение «демократического эксперимента» в Кувейте. Поскольку «кувейтская демократия» на деле означала бесконечные и неконструктивные препирательства в Национальной ассамблее, парализующие деятельность правительства. С 2006 года правители Кувейта распускали парламент 12 раз, майский роспуск стал 13-м по счету и вторым за последние полгода.

В Кувейте прямо называют виновников этой ситуации – местные «братья-мусульмане», которые после выборов в июне 2022 года получили в местном парламенте большинство, 29 из 50 мест. И началось - ни одно заседание Национального собрания не проходило без пререканий с министрами, назначенными эмиром, и блокированием их инициатив. Действующие под названием «Организация социальных реформ» кувейтские «братья-мусульмане» не имеют никакой созидательной программы. Единственный их тезис, который они вытаскивают всякий раз, когда выходят на трибуны: «Все, что делает правительство, изначально плохо и не отвечает духовным традициям Кувейта». Категорически умалчивая при этом, как делать так, чтобы было «хорошо». «Организацию социальных реформ» даже называют в кувейтском обществе «Кандагар на берегу залива», намекая тем самым на родину афганского «Талибана». И ведь Кувейт с его многопартийной системой, выборами и парламентом считался одной из наиболее демократических арабских политических систем. Но что-то пошло не так. И шейху Мишааль ас-Сабаху пришлось громить своих исламистов, а вместе с ними и парламентскую систему своей страны.