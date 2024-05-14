Кобахидзе отправился в Турцию

По сообщению пресс-службы премьер-министра, официальная церемония встречи главы правительства Грузии пройдет во дворце президента Турции. Ираклия Кобахидзе примет президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Будут проведены встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых лидеры двух стран выступят с совместными заявлениями для СМИ.

В состав делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром Ираклием Кобахидзе, входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.