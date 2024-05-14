Крупнейшие учения Африканского командования США
Крупнейшие учения подразделений специального назначения Африканского командования США стартовали с церемонии открытия в Кот-д'Ивуаре, сообщил Пентагон.
В учениях Flintlock 24, которые продлятся до 24 мая, примут участие силы Командования специальных операций в Африке (SocAfrica) в партнерстве с почти 30 странами.
В маневрах, которые пройдут в Гане и Кот-д’Ивуаре, будут задействованы примерно 1300 военнослужащих.
"Flintlock – это… крупнейшие ежегодные учения сил специальных операций Африканского командования США, которые направлены на укрепление взаимодействия объединенных сил партнеров в Африке вместе с международными силами специальных операций НАТО", – заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.