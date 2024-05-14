Взяточник из «Гачкынкома» предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по делу начальника Агдамского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Департамента по делам беженцев и вынужденных переселенцев Валеха Абдуллаева, который обвиняется в предоставлении квартир, находящихся в госсобственности.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Микаила Мамедзаде. Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

У следователей появились обоснованные подозрения в том, что Абдуллаев неоднократно просил взятки в обмен на трудоустройство различных лиц, недопущение увольнения лиц, достигших пенсионного возраста, создание условий для выплаты заработной платы лицам, не приходившим на работу, предоставление другим лицам квартир, находящихся на балансе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, и другие правонарушения.

В.Абдуллаеву предъявили обвинение по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки), 312-1 незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.