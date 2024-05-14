Беспилотники ударили по оборонному заводу в России

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило производственные мощности государственного предприятия российского оборонного комплекса «Базальт» в Туле в ночь на четверг, 16 мая. Об этом сообщил источник в украинской разведке.

Предприятие «Базальт» — главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Помимо основного подразделения в Москве, включает научно-производственное подразделение в Красноармейске Московской области, производственные подразделения в Туле и Нерехте Костромской области.