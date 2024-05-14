Как передает корреспондент haqqin.az, судья сообщил, что некоторые свидетели по уголовному делу не явились в суд. И спросил участников процесса, не возражают ли они против оглашения в суде показаний этих свидетелей следствия. Участники процесса не возражали.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям по уголовному делу в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе состоялось очередное судебное разбирательство. В вооруженном нападении обвиняются Азер Мамедов, Даянат Гудратов, Ибрагим Ибрагимов, Сабухи Гурбанов, Бабек Искендеров и Ровшан Исмаилов.

Первой огласили показания Гюльнары Гашимовой, сестры Руфата Гашимова, экс-сотрудника Министерства цифрового развития и транспорта, убитого при нападении. С ее показаний выяснилось, что погибший был участником 44-дневной войны и в скором времени собирался переехать в Германию к своей супруге — гражданке этой страны.

Свидетель Садай Гусейнзаде сообщил, что дружил с Даянатом Гулиевым: «Даянат интересовался оружием. Он все время просил узнать у моего двоюродного брата, за сколько тот продает пистолет. За оружие просили 3 тысячи манатов. Потом рассказал, что планируется рейд, мол, возьмем более 200 тысяч манатов и убежим. Рухлан вытащил пистолет и сказал: «Мы не шутим, у нас есть оружие».

Следующим свидетелем, чьи показания были оглашены, стал оперативный уполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. В своих показаниях на следствии он заявил, что в главный офис поступила информация о причастности обвиняемого Азера Мамедова к торговле наркотиками. После того как местонахождение Азера Мамедова было установлено, он был задержан. Его обыскали и нашли 5 упаковок с наркотиками.

Обвиняемый Азер Мамедов и его защитник Парвиз Мамедов выразили свои возражения против заявления сотрудника полиции. Обвиняемый сообщил, что дал показания следствию под давлением.

Позже в процессе был начат этап рассмотрения документов.

Судебный процесс продолжится 29 мая.

Напомним, в результате вооруженного нападения на гипермаркет 4 марта 2023 года погиб сотрудник Минтранспорта Руфат Гашимов, ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. Следователи установили, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Рухлан Исмаилов, оказавший сопротивление при задержании, был нейтрализован, остальные арестованы. В квартире Исмаилова обнаружили деньги и оружие, а у Гудратова - пистолет.