Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных

Глава украинского государства заслушал развернутый доклад главкома ВСУ Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Юрия Содоля и ОТГ Харькова Михаила Драпатого. Речь шла об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, каждого подразделения на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Харьков и провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 16 мая.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения», - отметил президент.

Руководители ГУР и СВР доложили президенту о намерениях России, а глава СБУ - о предпринятых контрдиверсионных мерах. Также был определен план дальнейших действий для областных властей Харьковщины и всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Напомним, что с 10 мая россияне начали наступление на севере Харьковской области. Захвачен десяток сел в серой зоне и зашли в окрестности города Волчанск. Там сейчас идут ожесточенные бои.