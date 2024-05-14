Экспорт Азербайджана превысил импорт

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 13 млрд 633 млн 364,7 тыс. долларов США. Это на 23,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет.

На экспорт пришлось 8 млрд 168 млн 591,68 тыс. долларов внешнеторгового оборота, на импорт - 5 млрд 464 млн 773,02 тыс. долларов. За последний год экспорт сократился на 35,1%, а импорт увеличился на 3,1%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо на 2 млрд 703 млн 818,66 тыс. долларов, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.