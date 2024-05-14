Офис Пашиняна о делимитации границы с Азербайджаном

В ведомстве заявили, что «определение границы на основе Алма-Атинской декларации не может считаться уступкой, поскольку «воспроизводится та граница, которая является международно признанной линией. Этот процесс должен продолжаться в той же логике и согласно тем же принципам и на других участках границы».

В офисе Пашиняна также разъяснили, почему делимитация отрезков линии границы с Азербайджаном между населенными пунктами Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримли и Беркабер - Гызылгаджилы проводилась в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года. «Это, по сути, карта, которая имеет де-юре правовую основу на момент распада СССР», - отметили в аппарате, добавив, что в работе был применен принципиальный подход, согласно которому между Арменией и Азербайджаном не создается новая граница, а воспроизводится существовавшая де-юре на момент распада СССР граница.

«Вы уже знаете, что на указанных участках соответствующими рабочими группами установлены пограничные столбы для уточнения заранее согласованных координат. Эти координаты взяты из карт 1976 года. Сейчас картографы уже согласовали линии пересечения границы между этими столбами, снова на основе тех же карт. То есть воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной», - сказали в офисе Никола Пашиняна.

Говоря о применении карт Генштаба Вооруженных сил СССР 1976 года, в аппарате подчеркнули, что эти карты «прошли процедуру дежурства в 1979 году». «В 1979 году уполномоченный в области картографии и геодезии орган СССР проверил точность и правовую основу карты. Эти карты использовались до распада Советского Союза. Т.е. это самые последние карты, проверенные компетентными государственными органами СССР», - заявили в аппарате премьера Армении.