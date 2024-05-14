В Азербайджане снизилась рождаемость

Государственный комитет по статистике (Госкомстат) Азербайджана обнародовал данные по уровню смертности и рождаемости, а также по количеству зарегистрированных браков и разводов за первые три месяца этого года.

Согласно данным Госкомстата, в январе-марте 2024 года в Азербайджане родилось 24 тысячи 526 детей. Из них 828 двойняшек и 39 тройняшек.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рождаемость на 1000 человек населения снизилась с 11,1 до 9,7. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составлял 52,7%, а удельный вес девочек - 47,3%.

В то же время за указанный период в стране было зарегистрировано 15 645 смертей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель смертности снизился с 6,7 до 6,2 на 1000 человек.

Районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции в первом квартале текущего года зарегистрирован 10 081 брак и 5 124 развода.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,7 до 4, а количество разводов осталось неизменным (2,0).