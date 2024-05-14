Очередная общественная дискуссия «Придет ли будущее само?», которая стартовала в UNEC в связи с главной национальной идеей и идеях новой эпохи президента Ильхама Алиева, состоялась на тему «Зеленая экономика, Цифровой Азербайджан: сравнительные преимущества зеленой экономики, цифровая устойчивость!»

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что исходя из призыва президента Ильхама Алиева к формированию новых национальных идей, в UNEC продолжается обсуждение новых идей в различных областях. При определении темы дискуссии на этот раз ректор учел точку зрения, высказанную президентом страны в интервью, и за основу были взяты 2 идеи – «Зеленая экономика» и «Цифровой Азербайджан».

В ходе обсуждений в целях озеленения экономики Азербайджана были озвучены новые идеи относительно определения конкурентных преимуществ страны и шагов, которые необходимо предпринять в направлении развития этих сфер.

Что касается «Цифрового Азербайджана», определенного президентом Ильхамом Алиевым, были выдвинуты интересные идеи в направлении формирования нового видения и обеспечения устойчивости.