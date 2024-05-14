В Словакии может начаться гражданская война

По информации его источников, на заседании будет решено, кто временно возглавит Кабмин до выздоровления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая 2024 года было совершено покушение. Одним из наиболее вероятных претендентов является ближайший соратник главы правительства Калиняк.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал, что вскоре состоится экстренное заседание правительства республики. Об этом сообщил портал Аktuality.

Также состоится заседание Государственного совета безопасности Словакии. Ожидается решение о повышении мер безопасности в республике.

Согласно словацким СМИ, близ важнейших государственных учреждений появились усиленные патрули полиции. Наиболее охраняемым местом в республике стала больница имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, куда госпитализирован Фицо. Там максимально усилены меры безопасности.

В то же время министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявил, что Словакия в связи с покушением на премьер-министра почти находится «на пороге гражданской войны». «Из того, какая ненависть была развязана…, вышла буря, и теперь мы почти стоим на пороге гражданской войны», - приводит его слова чешское издание Novinky.

Так министр прокомментировал «злобные комментарии» в социальных сетях о нападении на Фицо и призвал граждан страны прекратить разжигать ненависть. «Все действия, которые последуют за актами ненависти, не останутся без наказания», - добавил он.