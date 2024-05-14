В Германии обыски у пророссийского политика

У политика правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Петра Быстроня, который является вторым номером партии на европейских выборах, проходят обыски. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.

По данным издания, прокуратура Мюнхена инициировала расследование в отношении Быстроня. В связи с этим с утра 16 мая проводятся обыски в связанных с ним помещениях в Берлине и в Баварии, а также на Майорке и в офисе в Бундестаге. Всего задействованы около 70 правоохранителей.

Политика якобы подозревают в коррупции и отмывании средств.

Бундестаг ранее дал согласие на расследование и снял иммунитет с Быстроня, во время голосования воздержалась только "АдГ".