Беларусь и Азербайджан будут совместно создавать ветеринарные препараты

В ходе встречи Тахмазли проинформировал собеседника о проделанной в Азербайджане работе по обеспечению пищевой безопасности, а также мерах, реализуемых в этом направлении в контексте сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.

Далее было обсуждено укрепление сотрудничества между профильными учреждениями двух стран, в том числе расширение оборота продовольственных товаров, рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту. Обсуждены вопросы взаимного признания эквивалентности системы одобрения пищевых предприятий и сотрудничества по совместному производству ветеринарных препаратов.

После встречи белорусский министр посетил Азербайджанский институт пищевой безопасности(AQTI). Бартош осмотрел лаборатории института. Также он ознакомился с методами лабораторных исследований, проводимых по показателям безопасности и качества пищевых продуктов растительного и животного происхождения.