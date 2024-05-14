Беларусь и Азербайджан будут совместно создавать ветеринарные препараты
Состоялась встреча председателя Агентства пищевой безопасности (AQTA) Гошгара Тахмазли с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергеем Бартошем.
В ходе встречи Тахмазли проинформировал собеседника о проделанной в Азербайджане работе по обеспечению пищевой безопасности, а также мерах, реализуемых в этом направлении в контексте сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами.
Далее было обсуждено укрепление сотрудничества между профильными учреждениями двух стран, в том числе расширение оборота продовольственных товаров, рассмотрены статистические показатели по импорту и экспорту. Обсуждены вопросы взаимного признания эквивалентности системы одобрения пищевых предприятий и сотрудничества по совместному производству ветеринарных препаратов.
После встречи белорусский министр посетил Азербайджанский институт пищевой безопасности(AQTI). Бартош осмотрел лаборатории института. Также он ознакомился с методами лабораторных исследований, проводимых по показателям безопасности и качества пищевых продуктов растительного и животного происхождения.
Гошгар Тахмазли отметил, что между AQTA и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси существует эффективное сотрудничество в сфере пищевой безопасности. И сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос дальнейшего усиления государственного контроля над продуктами питания повышенного риска, импортируемыми из Беларуси в Азербайджан. При этом, за исключением некоторых товарных групп, достигнута договоренность о том, что AQTA признает эквивалентность системы одобрения предприятий пищевой промышленности Беларуси. Было решено продолжить переговоры в этом направлении. Председатель AQTA также подчеркнул, что с Беларусью создана совместная экспертная группа по производству ветеринарных препаратов в Азербайджане.