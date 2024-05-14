Красный Крест навестил армянских сепаратистов

В мае сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона, заявила глава отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.

В соответствии со своим мандатом МККК во время подобных посещений оценивает условия содержания и обращение с задержанными, а также предоставляет им условия для возобновления или поддержания связи с семьями.

В соответствии с процедурами МККК связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.