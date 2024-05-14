«Небольшая технологическая революция» в Киеве

Городские власти Киева рассматривают возможность создания шести небольших тепловых электроцентралей дополнительно к трем существующим сейчас. Об этом на заседании Киевского городского совета рассказал заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, передают украинские СМИ.

«Перед нами важная и без преувеличения уникальная миссия – в условиях войны выполнить небольшую технологическую революцию», – сказал он.

Концепция восстановления энергосистемы Киева, которую представил Пантелеев, предусматривает создание шести новых ТЭЦ мощностью от 20 МВт до 324 МВт (общая мощность – 619 МВт).

«Речь идет о создании на базе современных газовых турбин, газопоршневых установок так называемых мини-ТЭЦ, которые будут распределены по Киеву и приближены к потребителю», - сказал Пантелеев.

Стоимость внедрения концепции в полном объеме – до 1,2 млрд евро, срок реализации – 12-15 лет. Первый этап до конца года предполагает обеспечение бесперебойной поставкой тепла около 300 000 киевлян.

«Речь не идет о волшебной палочке и о том, что мы сможем решить все проблемы. Сегодня речь идет о выживании города и обеспечении по крайней мере основных услуг в «островах», - сказал он.