Какие документы подписали Азербайджан и Беларусь

«Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров» подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

«Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года» и «Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии от 2 мая 2007 года» подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

«План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2024–2025 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

«Меморандум между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь о взаимопонимании и сотрудничестве в области конкурентной политики, государственных закупок, защиты прав потребителей и рекламной деятельности» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.