Председатель AQTA о реформах в сфере пищевой безопасности
Международная выставка «Сельское хозяйство» – Caspian Agro и 29-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» – InterFood Azerbaijan открылись в Баку.
Наряду с Азербайджаном, своими компаниями представлены США, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Венесуэла, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.
В работе выставок участвуют Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), Министерство сельского хозяйства, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и прочие госструктуры. Организаторами являются компания Caspian Event Organizers и ее партнеры Caspian Event Management и ICA Events.
Выступая на церемонии открытия выставок, председатель AQTA Гошгар Тахмазли заявил, что реформы, реализованные за последние годы в сфере продовольственной безопасности в Азербайджане наряду с другими направлениями, не только обеспечили население более безопасными продуктами питания, но и расширили доступ этой продукции на международные рынки. Все это стало возможным благодаря тому, что субъекты, работающие в сфере пищевой промышленности, адаптировали свою деятельность к международным стандартам, улучшили показатели безопасности и качества выпускаемой продукции.
В ходе своего выступления председатель AQTA дал подробную информацию о создании в стране свободных от болезней зон и пунктов контроля пищевой безопасности, обеспечении здоровья животных и растений, а также о работе, проводимой в лабораториях Азербайджанского института пищевой безопасности.
Отметим, что на выставке InterFood Азербайджан 2024 установлен стенд AQTA. Здесь демонстрируются видеоролики о деятельности Агентства и инновационных решениях, связанных с продвижением здорового питания, безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений, а также импортно-экспортных операций. Выставки продлятся три дня.