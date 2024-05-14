Председатель AQTA о реформах в сфере пищевой безопасности

В работе выставок участвуют Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), Министерство сельского хозяйства, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и прочие госструктуры. Организаторами являются компания Caspian Event Organizers и ее партнеры Caspian Event Management и ICA Events.

Выступая на церемонии открытия выставок, председатель AQTA Гошгар Тахмазли заявил, что реформы, реализованные за последние годы в сфере продовольственной безопасности в Азербайджане наряду с другими направлениями, не только обеспечили население более безопасными продуктами питания, но и расширили доступ этой продукции на международные рынки. Все это стало возможным благодаря тому, что субъекты, работающие в сфере пищевой промышленности, адаптировали свою деятельность к международным стандартам, улучшили показатели безопасности и качества выпускаемой продукции.