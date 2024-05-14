Азербайджан и Армения только начали договариваться… Как Москва со своей площадкой наш обзор
И Баку, и Ереван оценили как «конструктивные и позитивные» двухдневные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, состоявшиеся в Алматы.
Первым такую оценку, не вдаваясь в детали, дал в Ереване Арарат Мирзоян на совместном на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом.
А днем позже, также на совместном брифинге с Боргом, это сделал Джейхун Байрамов.
Как уже писал haqqin.az, и до, и после встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы Запад и Россия единогласно поддержали идею проведения прямых переговоров без участия посредников.
Примечательно, что поддержку выразило даже внешнеполитическое ведомство Франции - страны, которая из-за известной политики президента Макрона была достаточно долгое время выключена из процесса мирного урегулирования на Южном Кавказе.
Таким образом, складывается впечатление, что путь, ведущий к миру между Баку и Ереваном, – прямые переговоры без посредников, причем всего в нескольких сотнях километров от региона - наконец-то найден.
Более того, неплохие результаты дали также переговоры комиссий во главе с вице-премьерами Армении и Азербайджана, проведенные непосредственно на границе, по итогам которых стороны достигли соглашения о возвращении Баку четырех сел Газахского района, а также делимитации части границы двух стран, проходящей через эти села.
В настоящий момент процесс реализации соглашения завершается.
В то же время хотя Россия и поддержала переговоры в Алматы, однако из Москвы тем не менее продолжают поступать сигналы о том, что «ключ к миру» между Арменией и Азербайджаном, как и раньше, находится в Кремле.
Примечательно в этой связи заявление заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина о необходимости возобновить работу рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которая была создана в 2021 году лидерами трех стран.
Отметив, что Россия «выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций» на Южном Кавказе, высокопоставленный дипломат добавил:
«Именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров России, Азербайджана и Армении трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран».
При этом Галузин напомнил, что «под давлением стран Запада Ереван принял решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке».
По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства РФ, в Москве считают необходимым «скорейшее возобновление полноценной работы группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира и процветания региона».
Таким образом, Россия по-прежнему придерживается позиции, по которой путь к делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, открытию коммуникаций и достижению устойчивого мира на Южном Кавказе должен проходить именно и только через Москву.
В результате если раньше официальная Москва расценивала переговоры между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США или Европейского союза как «угрозу своим интересам» на Южном Кавказе и попытку «вытеснить Россию из региона», то после того как стороны пришли к прямому формату переговоров, удовлетворяющему к тому же и Баку, и Ереван, ситуация радикально изменилась.
И теперь в Кремле уже не могут повторять мантру об «угрозах интересам Москвы», поскольку из основного месседжа Михаила Галузина становится очевидно, что, настаивая на переносе армяно-азербайджанского мирного диалога на московскую площадку, Россия исходит уже исключительно из собственных интересов.