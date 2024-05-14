Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:28

И Баку, и Ереван оценили как «конструктивные и позитивные» двухдневные переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, состоявшиеся в Алматы. Первым такую оценку, не вдаваясь в детали, дал в Ереване Арарат Мирзоян на совместном на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом. А днем позже, также на совместном брифинге с Боргом, это сделал Джейхун Байрамов. Как уже писал haqqin.az, и до, и после встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы Запад и Россия единогласно поддержали идею проведения прямых переговоров без участия посредников.

Примечательно, что поддержку выразило даже внешнеполитическое ведомство Франции - страны, которая из-за известной политики президента Макрона была достаточно долгое время выключена из процесса мирного урегулирования на Южном Кавказе. Таким образом, складывается впечатление, что путь, ведущий к миру между Баку и Ереваном, – прямые переговоры без посредников, причем всего в нескольких сотнях километров от региона - наконец-то найден. Более того, неплохие результаты дали также переговоры комиссий во главе с вице-премьерами Армении и Азербайджана, проведенные непосредственно на границе, по итогам которых стороны достигли соглашения о возвращении Баку четырех сел Газахского района, а также делимитации части границы двух стран, проходящей через эти села. В настоящий момент процесс реализации соглашения завершается. В то же время хотя Россия и поддержала переговоры в Алматы, однако из Москвы тем не менее продолжают поступать сигналы о том, что «ключ к миру» между Арменией и Азербайджаном, как и раньше, находится в Кремле. Примечательно в этой связи заявление заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина о необходимости возобновить работу рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которая была создана в 2021 году лидерами трех стран.