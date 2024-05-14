Американцы достроили плавучий пирс в Газе

Армия США объявила сегодня о завершении строительства временного плавучего пирса для сектора Газа, целью которого будет доставка гуманитарной помощи. Соответствующая информация опубликована на странице Центрального командования Вооруженных сил США в соцсети Х.

«Сегодня примерно в 7:40 утра персонал Центрального командования США, поддерживающий гуманитарную миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи нуждающимся палестинским гражданам, закрепил временный пирс на берегу в секторе Газа. В рамках этих работ американские военные не вводились в Газу», - говорится в сообщении ЦЕНТКОМ.

Также отмечается, что грузовики с гуманитарной помощью начнут прибывать на берег в ближайшие дни. Организация Объединенных Наций будет получать помощь и координировать ее распределение в Газе.

Накануне правительство Великобритании объявило, что первая партия британской помощи покинула Кипр и направилась к временному морскому пирсу на побережье сектора Газа. Сообщалось, что около 100 тонн груза стоимостью два миллиона фунтов будет доставлено с Кипра и распределено внутри сектора Газа в ближайшее время.