«Только что получил сообщение от Андрея Лунева о прекращении нашего совместного сотрудничества, - написал Смирнов. - Данное решение для меня неудивительно. Думаю, данный шаг назрел уже достаточно давно. Это решение Андрея, которое я, безусловно, принимаю. Сейчас это решение Андрея, а в любой момент до сегодняшнего дня это могло быть также моим решением или решением совместным. Это не имеет уже никакого значения.

Вполне возможно, что на решении Лунева сказался конфликт между агентом и футбольным клубом « Карабах », вспыхнувший некоторое время назад. Сообщалось, что якобы агент требует для Лунева 3-кратного повышения зарплаты.

Много чего можно рассказать о более чем трех годах сотрудничества. Я даже думаю, что можно написать об этом книгу. Может быть, когда-нибудь я это сделаю. Ничего, кроме благодарности, за этот отрезок своей жизни и работы у меня нет. Мы многое вместе прошли. К этому есть уважение. Но на каком-то этапе отношения изжили себя, так бывает. Мне не стыдно обернуться назад и посмотреть на эту историю как на огромный опыт, на кусочек жизни, в котором я верой и правдой служил Андрею. Для продолжения карьеры без каких-либо препятствий для Андрея так даже будет лучше.

Уверен, были советчики, которые именно эту позицию отстаивали и напевали Андрею. А он к ним прислушался. На что имеет безусловное право. У меня накопилась большая усталость от этих более чем трех лет работы. И сейчас словно гора с плеч.

Единственное, что хотелось бы сказать Андрею публично на сегодняшний момент: наверное, скажу скромно, я заслужил за все это время чуть больше, чем аудиосообщение. А так в добрый путь, Андрей, к новым вершинам! В «Карабахе» ли или в другом клубе - это уже не столь важно. Пока эмоции такие, но в ближайшем будущем я должен буду серьезно подумать о правде, которую все же стоит, наверное, будет рассказать обо многих моментах».

При этом агент написал, что разговоры о переходе Лунева в «Динамо» не соответствуют действительности.

*** 15:53

Российский вратарь азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Андрей Лунев может перейти в московское «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.