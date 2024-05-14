Дождливая погода в районах Азербайджана привела к увеличению водности рек, изменениям русла рек, в том числе к паводкам. В нескольких регионах были затоплены хлопковые и зерновые поля, а также фруктовые сады и дома. Жители села обеспокоены снижением урожайности из-за погодных условий. Затоплены сельскохозяйственные поля нескольких сел в Агдаме, Газахе, Габале, Загатале.

Жители села Афетлы Агдамского района сообщили о затоплении хлопковых и зерновых полей в результате изменения русла реки Гаргар. Также были затоплены несколько дворов, домов, подсобных помещений. Такая же ситуация и в селе Гаджимамедли. Там пострадали фермы.

Представитель исполнительной власти в селе Эльмир Салманов сообщил haqqin.az, что в результате изменения русла реки Гаргар были затоплены некоторые хозяйства, а также дома. Однако серьезных осложнений не произошло, воду откачали с помощью техники.