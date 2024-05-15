Москву назвали самой активной угрозой для США

Но именно Москва - "самая активная иностранная угроза" для выборов в США, считает высокопоставленный разведчик.

Россия, Китай и Иран остаются основными субъектами, которые ищут возможность вмешаться в президентские выборы в США 2024 года, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по разведке Сената США.

По ее словам, используя государственные СМИ и пользующихся авторитетом пользователей Сети, Россия пытается подорвать доверие к демократическим институтам в США и ослабить поддержку Украины.

Как заявила Хейнс, на протяжении последних месяцев Россия пыталась повлиять на ход дебатов о миграции в США с целью вызвать возмущение у избирателей.

Что касается Китая, то, как указала глава разведки, ее ведомство продолжает следить за его активностью, хотя, по ее данным, в 2020 году Китай не предпринимал попыток напрямую вмешаться в выборы президента США, опасаясь ответных действий Вашингтона.

Иран, по данным Хейнс, также использовал социальные сети, чтобы вводить избирателей в заблуждение.