Двум азербайджанским театрам присвоен статус «национальный»

Кабинет Министров Азербайджана присвоил Азербайджанскому государственному театру юного зрителя и Гянджинскому государственному драматическому театру статус «национальный», сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Новый статус станет стимулом для деятелей, работающих в этих театрах, которые действуют уже много лет и имеют свои творческие традиции.

В настоящее время продолжается работа в направлении укрепления материально-технической базы государственных театров.