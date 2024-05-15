Единственный российский политик-трансгендер раскаялся и перешел обратно

Бывшая глава отделения партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае Юлия Алешина написала в своем Telegram-канале, что еще раз совершила трансгендерный переход и отныне называет себя Романом, сообщают российские СМИ.

"На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я - парень", - написал Алешин. Отдельно он сообщил, что считает себя "патриотом своей страны" и "просит прощения у всего российского народа".

В интервью изданию "Банкфакс" Алешин объявил, что "разочаровался в либеральной идеологии" и хочет поступить в семинарию и стать священником.