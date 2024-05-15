Непростой выбор Туркменистана: Азербайджан или Иран? горячая тема
Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и Министерство экономики Азербайджана подписали во вторник в Стамбуле соглашение о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через территории Азербайджана и Грузии.
Как сообщает издание Bloomberg, в церемонии подписания участвовали министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Подписанное соглашение может быть расценено как подготовка к возобновлению договора о поставках туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме своп, который был подписан в декабре 2021-го и приостановлен в январе 2024 года.
Напомним, что данный договор начал действовать в 2022 году, и уже в 2023-м объем туркменского газа, транспортировавшегося в Азербайджан через территорию Ирана, превысил 1,5 миллиарда кубометров.
Следует подчеркнуть, что это соглашение было в одинаковой степени выгодно для всех сторон. Так, Азербайджан получал относительно более дешевый туркменский газ, который шел на внутренние нужды и позволял экспортировать в Европу через ЮГК больше собственного газа. Туркменистан получал новые, хотя и ограниченные возможности для диверсификации экспорта голубого топлива, а Иран, в свою очередь, направлял поступающий из Туркменистана газ на внутреннее потребление в северных районах страны и передавал такой же объем газа в Азербайджан, получая от транзита реальные доходы.
Казалось бы, всех все устраивает. Но хотя между Тегераном и Баку обсуждались возможности расширения пропускной способности газопроводной инфраструктуры и создание потенциала для транспортировки значительно больших объемов туркменского газа, Ашхабад с начала 2024 года приостановил действие данного соглашения.
По информации, просочившейся в СМИ из туркменских источников, Ашхабад не был удовлетворен коммерческой стороной контракта и ценой, предложенной Баку (135-140 долларов за тысячу кубометров). В Ашхабаде считали, что свой газ в Европу Азербайджан продает по более высокой цене.
Вслед за этим, в феврале, начались переговоры Анкары и Ашхабада о транспортировке туркменского газа в Турцию. По сообщениям турецких СМИ, в них участвовали делегации государственных компаний «Туркменгаз» и «Туркменпетрол», посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулиев, а также делегация во главе с заместителем гендиректора турецкой государственной компании BOTAŞ Митхатом Айдыном. Переговоры проходили в рамках «Протокола о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере», подписанного в декабре 2022 года в ходе Первого саммита президентов Турции, Туркменистана и Азербайджана.
Затем, не откладывая дела в долгий ящик, Турция и Туркменистан подписали уже в начале марта протокол о взаимопонимании, в соответствии с которым в Турцию ежегодно будет поставляться до двух миллиардов кубометров туркменского газа. Незакрытым оставался только главный вопрос: через какую страну туркменский газ будет перекачиваться в Турцию – через Иран или Азербайджан?
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал тогда журналистам, что рассматриваются различные варианты. Один из них предусматривал транспортировку газа через Иран в Турцию по своповой схеме. Другой – через Иран и Азербайджан, причем опять же по свопу. По словам Байрактара, более долгосрочной и устойчивой представлялась перспектива использования Транскаспийского газопровода.
«Все три варианта находятся на столе и обсуждаются», - отметил тогда турецкий министр.
Таким образом, на данный момент уже подписано двустороннее соглашение между Турцией и Азербайджаном о транспортировке туркменского газа. Однако подробности, включая объемы транспортируемого топлива, пока неизвестны.
С другой стороны, чтобы соглашение заработало, необходимо продлить контракт между Азербайджаном и Туркменистаном о транспортировке газа через Иран по своповой схеме. Однако в открытых источниках нет информации о ходе переговоров между Туркменистаном и Азербайджаном. Неизвестно, кстати, продолжаются ли они вообще. Как писали западные СМИ в самом начале 2024 года, переговоры на эту тему между Азербайджаном и Туркменистаном практически сошли на нет.
Журналист Дэвид О'Бирн, пишущий на темы энергетики, сообщал в начале января из Стамбула, что ведутся переговоры о транспортировке туркменского газа в Турцию через Иран. Однако этой сделке вполне могло помешать геополитическое соперничество между Анкарой и Тегераном, а также санкции, действующие против Ирана.
Журналист, в частности, отмечал, что для Ашхабада и его амбиций по экспорту на Запад своих огромных запасов природного газа иранский вариант представляется более заманчивым, потенциально более дешевым и быстрым.
Однако, учитывая, что транспортировка газа в Турцию через Иран может натолкнуться на действия западных санкций и другие препятствия, Дэвид О'Бирн считает, что официальный Ашхабад в любом случае вернется к «азербайджанской схеме».