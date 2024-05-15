Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 16:55

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и Министерство экономики Азербайджана подписали во вторник в Стамбуле соглашение о транспортировке туркменского природного газа в Турцию через территории Азербайджана и Грузии. Как сообщает издание Bloomberg, в церемонии подписания участвовали министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Подписанное соглашение может быть расценено как подготовка к возобновлению договора о поставках туркменского газа через Иран в Азербайджан по схеме своп, который был подписан в декабре 2021-го и приостановлен в январе 2024 года. Напомним, что данный договор начал действовать в 2022 году, и уже в 2023-м объем туркменского газа, транспортировавшегося в Азербайджан через территорию Ирана, превысил 1,5 миллиарда кубометров. Следует подчеркнуть, что это соглашение было в одинаковой степени выгодно для всех сторон. Так, Азербайджан получал относительно более дешевый туркменский газ, который шел на внутренние нужды и позволял экспортировать в Европу через ЮГК больше собственного газа. Туркменистан получал новые, хотя и ограниченные возможности для диверсификации экспорта голубого топлива, а Иран, в свою очередь, направлял поступающий из Туркменистана газ на внутреннее потребление в северных районах страны и передавал такой же объем газа в Азербайджан, получая от транзита реальные доходы.

Казалось бы, всех все устраивает. Но хотя между Тегераном и Баку обсуждались возможности расширения пропускной способности газопроводной инфраструктуры и создание потенциала для транспортировки значительно больших объемов туркменского газа, Ашхабад с начала 2024 года приостановил действие данного соглашения. По информации, просочившейся в СМИ из туркменских источников, Ашхабад не был удовлетворен коммерческой стороной контракта и ценой, предложенной Баку (135-140 долларов за тысячу кубометров). В Ашхабаде считали, что свой газ в Европу Азербайджан продает по более высокой цене. Вслед за этим, в феврале, начались переговоры Анкары и Ашхабада о транспортировке туркменского газа в Турцию. По сообщениям турецких СМИ, в них участвовали делегации государственных компаний «Туркменгаз» и «Туркменпетрол», посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулиев, а также делегация во главе с заместителем гендиректора турецкой государственной компании BOTAŞ Митхатом Айдыном. Переговоры проходили в рамках «Протокола о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере», подписанного в декабре 2022 года в ходе Первого саммита президентов Турции, Туркменистана и Азербайджана. Затем, не откладывая дела в долгий ящик, Турция и Туркменистан подписали уже в начале марта протокол о взаимопонимании, в соответствии с которым в Турцию ежегодно будет поставляться до двух миллиардов кубометров туркменского газа. Незакрытым оставался только главный вопрос: через какую страну туркменский газ будет перекачиваться в Турцию – через Иран или Азербайджан?