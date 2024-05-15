Платежная система «Юнистрим» вернулась в Грузию
Российская платежная система "Юнистрим" возобновила денежные переводы в Грузию.
"С возобновлением возможности денежных переводов грузинам, проживающим на территории РФ, теперь станет проще финансово поддерживать своих родственников и близких", – заявила зампредседателя правления "Юнистрим" Юлия Каверина на заседании Российско-грузинского делового совета по развитию экономических отношений.
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