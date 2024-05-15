МВД Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.

По его словам, антитеррористическая операция была проведена единовременно в 22 провинциях страны. Задержанные подозреваются в пособничестве прибытию террористов в Турцию из-за рубежа незаконными путями, непосредственном участии в террористической деятельности, организации несанкционированных протестов, пропаганде терроризма посредством соцсетей и пр. Сообщается, что у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.