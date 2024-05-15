Тысячи жандармов направляются в Новую Каледонию

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о решении направить дополнительно 1 000 жандармов в Новую Каледонию для пресечения протестов. Об этом он заявил после заседания совета по обороне республики, сообщают французские СМИ.

"1 000 жандармов будут дополнительно направлены на место", - сказал Атталь и напомнил, что на территории Новой Каледонии уже находятся около 1,7 тыс. стражей порядка.

По его словам, ситуация "остается крайне напряженной".

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки.

Власти Франции заявили о сотнях пострадавших и более чем 200 задержанных. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.